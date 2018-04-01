«Моральный вред столько не стоит»: многодетную мать, устроившую ДТП, засудили на 600 тысяч рублей

В Свердловской области многодетной матери Елене Загировой придётся заплатить 600 тысяч рублей морального ущерба из-за ДТП, которое она спровоцировала. Такое решение вынес суд. Женщина говорит, что не в состоянии заплатить такие большие деньги потерпевшей стороне.

Авария произошла в ноябре 2016 года, в Белоярском районе, на 3-м километре дороги ст. Глубокое — п. Бобровский. Елена за рулём Opel въехала в Mazda , которая стояла на дороге с левым поворотником. От удара Mazda отбросило на встречку, где в неё на полном ходу влетел ИЖ.

— Я увидела, что Mazda включила левый поворотник, и сразу начала уменьшать скорость. — сказала Елена, — Давила педаль тормоза, но машина не подчинялась. Я начала выкручивать руль направо, чтобы избежать столкновения, но все равно левой стороной бампера слегка задела правую сторону Mazda.

Автомобили в результате ДТП оказались разбиты. Но самое печальное заключалось в том, что женщина, управлявшая Mazda, получила ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Против Елены возбудили уголовное дело, которое закончилось для неё условным сроком на полтора года, а также лишением прав. Кроме того, суд обязал виновницу выплатить потерпевшей 600 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Для семейства Елены, которая воспитывает троих детей это неподъёмные деньги.

— Я многодетная мать, и сижу дома. — пожаловалась женщина, — Живу на иждивении мужа, дохода я не имею, кроме детского пособия в размере шести тысяч рублей. Я согласна была бы оплачивать разумную сумму за лечение пострадавшей, но моральный вред таких денег не стоит. Да и взять мне их неоткуда.

Елена с мужем уже пытались взять деньги в банке, чтобы расплатиться. Но им отказали в кредите.

Нам удалось поговорить с Алёной Ивановой [фамилия изменена, — прим. ред.], которая пострадала в аварии. Она считает, что назначенные судом 600 тысяч рублей были совершенно справедливой суммой. Женщина пожаловалась, что после аварии её машина не подлежала восстановлению, а из-за травм и больничного ей пришлось уйти с хорошо оплачиваемой работы бухгалтера. Теперь она трудится в магазине со скромные 8 тысяч рублей.

— Когда Елена в меня врезалась, то даже не вышла из автомобиля, — возмутилась Алёна, — скорую мне вызвали водители, которые проезжали мимо. В больницу она ко мне не приезжала! Каждые три месяца мне приходится идти на приём к неврологу, у меня сильные головные боли. Врачи мне сказали, что я просто родилась «в рубашке». Я могла сесть в инвалидную коляску в 31 год. А у меня двое детей. Как-то раз мы встречались, общались с Еленой. Я предложила ей выплатить мне 200 тысяч рублей, но она отказалась! А на суде Елена заявила, что готова выплачивать по одной тысяче рублей в течение пятидесяти лет.

Елена Загирова, по-прежнему, рассчитывает снизить сумму морального ущерба. Говорит, что иначе ей будет не на что кормить детей. Женщина признаёт свою вину в ДТП, но считает, что состояние дороги в тот ноябрьский день было не лучшим. По её словам, длина тормозного пути составила целых сорок метров, а песком асфальт посыпали только после того, как случилась авария.