Польза магния для здоровья человека

Магний фигурирует во многих важнейших процессах нашего организма, таких как пищеварение, энергетический обмен, создание клеток, работа мышц, поддержка необходимого уровня кальция в крови. Кроме того, магний полезен для нормальный работы почек, сердечной мышцы, нервной системы и мозга. В нашем организме содержится примерно 30 граммов магния, более половины которого находится в костях и зубах. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что недостаток магния отрицательно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной системы, может вызвать снижение концентрации, утомляемость и даже депрессию. Дефицит магния чаще всего встречается у беременных женщин и пожилых людей, уровень магния сильно снижается при обезвоживании организма. Потребность в магнии может сильно возрастать в условиях стресса, а также при приеме большого количества белковой пищи. Рацион человека должен быть сбалансирован и содержать достаточное количество богатых магнием продуктов питания, ведь его недостаток может привести в ухудшению здоровья. Основу лечебного рациона, направленного на поддержку сосудов и сердца, составляют магнийсодержащие продукты. Этот микроэлемент в достаточном количестве содержат в себе пшеничные зерна, а также продукты из пшеницы, приготовленные из отрубей или цельнозерновой муки. Рис и гречневая крупа тоже богаты магнием, на следующем месте по содержанию этого микроэлемента — горох, фасоль и орехи (миндаль, арахис, фундук, кешью). Мясо животных также содержит небольшое количество магния. Следует помнить о том, что усвояемость магния может зависеть от некоторых факторов. Жирный рацион может помешать магнию хорошо усвоиться. Большое количество грубых волокон в пище также помешает усвоению этого минерала. Ранее эксперты рассказалио пользе шоколада для здоровья.