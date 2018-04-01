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Системы содействия водителю приносят только стресс, но не пользу
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Системы содействия водителю приносят только стресс, но не пользу 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Исследование показало недостаточный уровень надежности систем и недоверие к ним водителей. На современных дорогих моделях автомобилей устанавливают системы содействия водителю (ADAS), которые предназначены для облегчения вождения и предупреждения ошибок и аварий. Однако на практике эти системы приносят больше стресса, чем пользы — сообщает МедикФорум со ссылкой на исследование немецких ученых. Сотрудники Высшей школы в Кемптене (Бавария, Германия) на примере 50 водителей-участников испытывали симулятор езды с участием системы контроля за автомобильной разметкой. Эта система должна была оказывать некоторое сопротивление, если водитель невнимательно проезжал отметки на дорожном полотне. Езда с участием системы содействия водителю вызывала у всех участников повышенный стресс, который проявлялся в усиленном потении рук, учащенном сердцебиении и пульсе. Водители были неуверенными в системе и опасались передавать ей управление. С другой стороны, сама система еще недостаточно развита, она нередко самопроизвольно отключается, чем значительно обременяет водителя.
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