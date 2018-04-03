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Врачи рассказали о пользе щавеля
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Врачи рассказали о пользе щавеля 

МедикФорум 57 минут назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из США опубликовали результаты своего научного труда. Они отметили, что щавель улучшает работу ЖКТ. Также оказалось, что этот продукт очищает организм от токсинов и снимает головные боли. Как удалось узнать сайту МедикФорум, этот продукт был ранее сильно недооценен. Ранее считалось, что он полезен, но не все его свойства были известны науке. Теперь же ученые выяснили, что щавель намного полезнее, чем кажется. Больше того, они отметили, что его можно считать в самом деле самым полезным весенним растением, которое содержит большое количество витаминов. Тесты и исследования показали, что щавель улучшает работу ЖКТ, очищает организм от токсинов и снимает головные боли. Все это он делает за счет тех полезных веществ, которые в нем содержатся. Так, эксперты отмечают, что в листьях щавеля находится много витаминов В и С, позволяющих человеку избавиться от анемии, авитаминоза и простуды, а также улучшить работу головного мозга. Кроме того, это растение способно поддерживать мышцы в тонусе, поскольку оно содержит белки. Также кислота щавеля может провоцировать выделение желудочного сока. Тем, у кого проблемы с давлением, также рекомендован щавель. Он улучшает кровообращение и нормализует давление, а если готовить отвар из него, то он быстро лечит мигрень и головные боли. Ранее эксперты назвали главный летний суп.
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