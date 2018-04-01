В мегаполисе столкнулись трамвай №13 и иномарка

В Новосибирске сегодня, 1 апреля, произошло столкновение трамвая, следовавшего маршрутом №13 и иномарки Хонды . Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». В Октябрьском районе на улице Ленинградской водитель Honda Fit не пропустил легендарный трамвай. Из-за этого трамвай оставил на иномарке огромную вмятину. Сейчас уточняются все подробности и обстоятельства ДТП.

Новосибирцы в соцсетях активно обсуждали происшествие и благодарили водителей 13 маршрута трамвая за то, что те наказывают нарушителей — автовладельцев.

Напоминаем, трамвай №13 в Новосибирске считается легендой и в некотором роде достопримечательностью потому, что очень часто попадает в ДТП. Зачастую в автоаврии с трамваем попадают нерадивые водители, которые нарушают правила дорожного движения.