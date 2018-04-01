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В мегаполисе столкнулись трамвай №13 и иномарка
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В мегаполисе столкнулись трамвай №13 и иномарка 

АиФ-Новосибирск 10 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске сегодня, 1 апреля, произошло столкновение трамвая, следовавшего маршрутом №13 и иномарки Хонды. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». В Октябрьском районе на улице Ленинградской водитель Honda Fit не пропустил легендарный трамвай. Из-за этого трамвай оставил на иномарке огромную вмятину. Сейчас уточняются все подробности и обстоятельства ДТП.
Новосибирцы в соцсетях активно обсуждали происшествие и благодарили водителей 13 маршрута трамвая за то, что те наказывают нарушителей — автовладельцев.
Напоминаем, трамвай №13 в Новосибирске считается легендой и в некотором роде достопримечательностью потому, что очень часто попадает в ДТП. Зачастую в автоаврии с трамваем попадают нерадивые водители, которые нарушают правила дорожного движения.
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