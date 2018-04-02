В Новосибирске травмировались трое при ДТП с нетрезвым водителем Ниссана

В центре Новосибирска прошлой ночью пьяный водитель устроил автоаварию, в которой пострадало 3 человека. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Мужчина, будучи нетрезвым, управлял автомобилем Nissan Skyline. Когда он следовал по улице Ипподромской на пересечении с улицей Военной, решил не останавливаться на красный сигнал светофора. Тем временем, Daewoo Lacetti следовала на разрешенный сигнал светофора. В этот момент нетрезвый автолюбитель врезался в нее. Daewoo из-за удара отбросило на забор у дороги, ограждение распороло автомобилю переднюю часть. Тем временем, Nissan Skyline отлетел на обочину дороги и врезался в столб. Известно, что по предварительной информации в результате автоаварии три человека попали в больницу. Больше всего досталось 39-летней пассажирке Daewoo Lacetti. Ее увезли в больницу в состоянии средней тяжести. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД , спасатели МЧС , а также медики. Свидетели происшествия рассказали, что водитель Ниссана был пьян.