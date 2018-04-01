Ещё
Астраханские полицейские вместе с юными инспекторами движения призвали автомобилистов пристегнуть самое дорогое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Астраханские полицейские вместе с юными инспекторами движения призвали автомобилистов пристегнуть самое дорогое 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
В рамках первого этапа комплексного профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения средней школы города Нариманова напомнили местным жителям о правилах перевозки маленьких пассажиров. Полицейские останавливали водителей автомобилей и рассказывали им о последствиях, которые влечёт отсутствие в салоне детского удерживающего устройства.
Стражи порядка обратили внимание автовладельцев на тот факт, что ребёнок — это самый беззащитный участник дорожного движения, его организм ещё недостаточно крепок, чтобы без травм перенести даже самое незначительное ДТП. Одной из основных причин ранений несовершеннолетних пассажиров является пренебрежительное отношение водителей к использованию автокресел.
Вести широкую разъяснительную работу сотрудникам ГИБДД постоянно помогают юные инспекторы движения. В 2018 году организация отмечает 45-летие со дня образования. И в этот раз ребята не оставили без внимания проблему детского дорожно-транспортного травматизма. Они обратились к взрослым с уже ставшим известным лозунгом «Пристегни самое дорогое».
После проведения профилактических бесед школьники вручили водителям буклеты, в которых содержится информация о правилах перевозки детей и о штрафах за их нарушение. Так, игнорирование требований, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей; на должностных лиц — 25 тысяч рублей; на юридических лиц — 100 тысяч рублей.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Орле сотрудники Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели мероприятие в рамках Всероссийского тематического марафона «Безопасная страна ЮИД» Житель Тюмени поблагодарил автоинспекторов за помощь в доставлении дочери в ожоговое отделение больницы В Черемховском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД провели акцию "Внимание, дети!"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не до шуток: автомобили дорожают с 1 апреля91
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов87
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем246
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение