Астраханские полицейские вместе с юными инспекторами движения призвали автомобилистов пристегнуть самое дорогое

В рамках первого этапа комплексного профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения средней школы города Нариманова напомнили местным жителям о правилах перевозки маленьких пассажиров. Полицейские останавливали водителей автомобилей и рассказывали им о последствиях, которые влечёт отсутствие в салоне детского удерживающего устройства.

Стражи порядка обратили внимание автовладельцев на тот факт, что ребёнок — это самый беззащитный участник дорожного движения, его организм ещё недостаточно крепок, чтобы без травм перенести даже самое незначительное ДТП. Одной из основных причин ранений несовершеннолетних пассажиров является пренебрежительное отношение водителей к использованию автокресел.

Вести широкую разъяснительную работу сотрудникам ГИБДД постоянно помогают юные инспекторы движения. В 2018 году организация отмечает 45-летие со дня образования. И в этот раз ребята не оставили без внимания проблему детского дорожно-транспортного травматизма. Они обратились к взрослым с уже ставшим известным лозунгом «Пристегни самое дорогое».

После проведения профилактических бесед школьники вручили водителям буклеты, в которых содержится информация о правилах перевозки детей и о штрафах за их нарушение. Так, игнорирование требований, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей; на должностных лиц — 25 тысяч рублей; на юридических лиц — 100 тысяч рублей.