Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя

В Москве пьяный водитель прокатил на двери инспектора ГИБДД

Пьяный водитель на огромной скорости прокатил зацепившегося за дверь инспектора ГИБДД в Москве и попытался скрыться. Инспектор смог продержаться больше километра, но потом упал прямо на проезжую часть. Его подобрал проезжающий мимо наряд ГИБДД: вместе они поймали нарушителя после погони. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, а инспектору предстоит лечение.

Свидетелями настоящей полицейской погони с каскадерскими трюками стали столичные водители около 9 утра в среду, 4 апреля, на Земляном валу в Москве: нетрезвый автомобилист больше километра протащил на своем автомобиле инспектора ГИБДД, пытаясь уйти от погони.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Следственного комитета по Москве, все началось с того, что инспектор ГИБДД остановил для обычной проверки документов Nissan Almera темного цвета. На кадрах, попавших в объектив камер фото-видеофиксации видно, как сотрудник ГИБДД подходит к машине, заглядывает в салон через окно и, облокотившись на водительскую дверь, начинает общаться с автомобилистом. Всего несколько секунд спустя водитель нажимает на газ и, стремительно набирая скорость, пытается уехать.

Однако инспектор крепко вцепился за дверь иномарки и, несмотря на то, что иномарка ехала гораздо быстрее потока, сумел продержаться более километра. Все это время водитель пытался сбросить инспектора и постоянно бил его кулаком по лицу.

На кадрах видно, что автомобиль едет гораздо быстрее разрешенных в городе 60 км/час.

В конце концов инспектор упал прямо на проезжую часть — к счастью, в этот момент на дороге не было много автомобилей, и он не попал под колеса попутного транспорта. Полицейский быстро связался по рации с сослуживцами и ему на подмогу быстро подъехал наряд ДПС — все вместе они продолжили погоню и смогли задержать водителя.

За рулем оказался 29-летний житель Ейска. Как сообщил «Газете.Ru» источник в СК по Москве, мужчина оказался в сильном алкогольном опьянении. Именно поэтому, чтобы избежать ответственности за пьяную езду, он и попытался скрыться.

В настоящее время водитель задержан, 5 апреля ему будет избрана мера пресечения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы.

Что касается самого инспектора, то тот после таких приключений получил травмы: в СК не уточнили, какие именно, сухо ответив, что ему причинен вред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.

Примечательно, что на прошлой неделе суд поставил точку в аналогичной истории, которая произошла в Еврейской автономной области, сурово наказав водителя. О вердикте сообщила прокуратура региона — обвинение в суде представлял лично прокурор Биробиджана. Согласно материалам дела, в августе 2016 года 30-летний житель Биробиджана, находясь в пьяном виде за рулем ВАЗ-2104, был остановлен сотрудниками ДПС.

«Не желая быть привлеченным к установленной законом ответственности, достоверно зная, что перед ним находится сотрудник полиции при исполнении своих должностных обязанностей, он не покинул автомобиль для дальнейших разбирательств. С целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника ДПС, умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, мужчина завел автомобиль и попытался скрыться с места совершения административного правонарушения, — описывают инцидент в надзорном ведомстве.

— Во время движения он совершил наезд на сотрудника ДПС. От удара полицейского подбросило на капот автомобиля и последний, держась за стойку окна, стал принимать действия по принудительной остановке транспортного средства.

В результате насильственных действий подсудимого сотруднику ДПС были причинены множественные телесные повреждения. Нарушитель, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с канализационным колодцем, после чего его задержали сотрудники полиции».

На лихача завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), что грозило ему лишением свободы на срок до 10 лет.

Зачастую, подобные дела заканчиваются для подсудимых довольно мягко, нередко такие водители вообще избегают реального лишения свободы. Вот и в данном случае обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, однако других смягчающих наказание вину суд не установил. Более того, оказалось, что у подсудимого это уже не первое подобное правонарушение. В итоге суд, с учетом позиции гособвинения, назначил ему 3 года 6 месяцев и 10 дней в колонии строгого режима

В ноябре прошлого года в Тамбове за аналогичное преступление автомобилиста осудили на четыре года колонии общего режима. Борцы с наркотиками летом прошлого года остановили автомобиль Mazda в одном из районов города. Пассажир был задержан, а водитель решил скрыться. Он сбил подошедшего к машине сотрудника полиции и несколько минут катал его на капоте пока тот не упал.

В итоге страж порядка получил травму головы, но водителя через несколько минут все равно задержали.