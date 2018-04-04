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В Москве против водителя, протащившего сотрудника ГИБДД на двери авто, возбудили дело
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В Москве против водителя, протащившего сотрудника ГИБДД на двери авто, возбудили дело 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Москве в отношении водителя, который провез инспектора ГИБДД на двери своего автомобиля, а также пытался нанести ему удары кулаками, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает управление СК по столичному региону.
Отмечается, что инцидент произошел утром 4 апреля 2018 года на улице Земляной вал. 29-летний водитель автомобиля Nissan Almera был остановлен сотрудником полиции для проверки документов, после чего резко продолжил движение на большой скорости.
"Сотрудник полиции, пытаясь задержать водителя, зацепился за дверь двигающегося автомобиля. Однако водитель не принял мер к остановке транспортного средства и продолжил движение, а также пытался наносить инспектору удары в область лица. В результате противоправных действий водителя инспектору ДПС ГИБДД был причинен вред здоровью", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в настоящее водитель задержан.
Ранее в Москве из иномарки полковника Службы внешней разведки украли портфель с деньгами.
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