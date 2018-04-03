Скорая, которая приехала на место ДТП в Петербурге, врезалась в авто пострадавшего

В Санкт‐Перербурге на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Сначала легковой автомобиль протаранил металлическое заграждение, отделяющее пешеходную зону от проезжей части. Позже на место прибыла скорая, которая в результате ошибки водителя врезалась в автомобиль.

По сообщению очевидца, скорая попыталась проехать на красный свет с включенными маячками, но ее не пропустили вовремя. Авария произошла около 19:00. По сведениям сотрудников ГИБДД пострадавших нет. В результате столкновения легковой автомобиль и скорая получили повреждения. На место был направлен дополнительный реанимационный автомобиль. Движение транспорта по улице затруднено.

Другое происшествие с участием автомобильного транспорта произошло сегодня также в Петербурге. Водитель Газели не поверил информации на предупреждающем знаке и проехал под мостом.

Из-за низкой конструкции кузов автомобиля оказался смят.