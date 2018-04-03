Ещё
Скорая, которая приехала на место ДТП в Петербурге, врезалась в авто пострадавшего
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скорая, которая приехала на место ДТП в Петербурге, врезалась в авто пострадавшего 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Санкт‐Перербурге на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Сначала легковой автомобиль протаранил металлическое заграждение, отделяющее пешеходную зону от проезжей части. Позже на место прибыла скорая, которая в результате ошибки водителя врезалась в автомобиль.
По сообщению очевидца, скорая попыталась проехать на красный свет с включенными маячками, но ее не пропустили вовремя. Авария произошла около 19:00. По сведениям сотрудников ГИБДД пострадавших нет. В результате столкновения легковой автомобиль и скорая получили повреждения. На место был направлен дополнительный реанимационный автомобиль. Движение транспорта по улице затруднено.
Другое происшествие с участием автомобильного транспорта произошло сегодня также в Петербурге. Водитель Газели не поверил информации на предупреждающем знаке и проехал под мостом.
Из-за  низкой конструкции кузов автомобиля оказался смят.
360tv.ru: последние новости
Студентка проведет 2 года в колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом в Ставрополе Опрокидывание «скорой» с полетом задней двери сняли в Москве Цирковой слон стал жертвой аварии в Испании, еще двое пострадали
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»26
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей74
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем254
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение