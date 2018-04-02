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«Нашел попутчика на „БлаБлаКар“»: водитель, попавший под поезд в Уфе, был за рулем всего полгода
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«Нашел попутчика на „БлаБлаКар“»: водитель, попавший под поезд в Уфе, был за рулем всего полгода 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 1 апреля в Уфе произошла смертельная авария. На Нагаевском переезде легковушка Volkswagen Polo залетела под мчащийся на полном ходу товарняк. По предварительным данным, 23-летний водитель вывел иномарку на переезд, несмотря на красный сигнал семафора. От сильнейшего удара он и его 32-летний пассажир скончались на месте.
«Вез попутчика»
Позже выяснилось, что за рулем легковушки был студент третьего курса Уральского федерального университета Акбар. В тот день на автомобиле матери он выехал в Екатеринбург на учебу.
— У Акбара стаж вождения был всего полгода, но в аварии он не попадал. И вообще, чувствовал себя за рулем уверенно, — рассказал друг погибшего Ильгиз.
По словам друзей, Акбар был ответственным, вел здоровый образ жизни и увлекался спортом.
— Он точно был трезвым за рулем, в этом сомнений нет. Но вот куда торопился — вопрос, — рассуждает Ильгиз. — У Акбара остались родители и сестренка.
Легковушка пыталась проскочить на красный
«Трубку взял следователь»
В тот злополучный день Акбар взял с собой попутчика — на пассажирское сиденье рядом с шофером уселся 32-летний Антон. Мужчина гостил в Уфе у друзей и направлялся домой в Екатеринбург.
— Он просто воспользовался популярным сервисом «БлаБлаКар». Нашел попутчика, договорился и поехал, — рассказывает друг Антона.
О трагедии родные узнали только поздно вечером.
— В Екатеринбург в положенное время Антон не вернулся. Мы забеспокоились, позвонили ему… Трубку взял следователь, — продолжает друг погибшего пассажира Андрей.
Родители Антона живут в Санкт-Петербурге. Когда им сообщили страшную новость, они вылетели в Уфу первым же рейсом.
— 3 апреля они пойдут на опознание. До этого времени мы не хотим ничего говорить. Вопросов очень много: например, почему ребята не поехали по трассе М-5, а оказались на этом переезде? — говорит Андрей. — Жены и детей у Антона не было, но для родных и близких это огромная потеря.
Водитель и пассажир скончались на месте
Нужен шлагбаум или мост
Дорожные полицейские пока не спешат делать выводы о причинах и обстоятельствах смертельного ДТП.
— Пока ведется разбирательство. Назначены необходимые экспертизы, — сообщили в республиканском ГИБДД.
Смертельные аварии на Нагаевском железнодорожном переезде, увы, не редкость.
— Так много аварий на этом переезде. Машин здесь все больше. Сколько нужно смертей, чтобы власти отреагировали, — рассуждают горожане.
Местные жители надеются, что хотя бы сейчас власти обратят на это внимание и оснастят опасный участок дороги мостом или автоматическим шлагбаумом.
После аварии местные жители надеются, что на участке поставят шлагбаум
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