Под Уфой легковушка залетела под поезд: погибли двое

На нагаевском переезде произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась около семи часов вечера в воскресенье, 1 апреля.

По предварительной информации, водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед близко идущим поездом. Находившиеся в легковушке люди оказались зажаты в смятой машине.

— На место выезжала скорая помощь, но спасти двух человек из автомобиля не удалось, — сообщил Ufa1 источник.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

Со слов очевидцев, в результате ДТП образовалась большая автомобильная пробка.

Ранее на этом месте уже происходили автомобильные аварии с пострадавшими и погибшими. Местные жители жаловались властям на необходимость установки шлагбаума. Власти республики обещали сделать безопасный переезд к 2020 году.