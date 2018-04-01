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Под Уфой легковушка залетела под поезд: погибли двое
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Под Уфой легковушка залетела под поезд: погибли двое 

ufa1.ru 8 часов назад
Фото: ufa1.ru
На нагаевском переезде произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась около семи часов вечера в воскресенье, 1 апреля.
По предварительной информации, водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед близко идущим поездом. Находившиеся в легковушке люди оказались зажаты в смятой машине.
— На место выезжала скорая помощь, но спасти двух человек из автомобиля не удалось, — сообщил Ufa1 источник.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
Со слов очевидцев, в результате ДТП образовалась большая автомобильная пробка.
Ранее на этом месте уже происходили автомобильные аварии с пострадавшими и погибшими. Местные жители жаловались властям на необходимость установки шлагбаума. Власти республики обещали сделать безопасный переезд к 2020 году.
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