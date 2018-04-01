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Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом из Ставрополя в Нальчик
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Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом из Ставрополя в Нальчик 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По невыясненным причинам микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ, в результате ДТП четыре человека в легковушке погибли, двое пассажиров микроавтобуса госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет ставропольское издание «Блокнот».
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