Видео задержания Мары Багдасарян появилось в сети

В 2017 году у девушки была диагностирована эпилепсия, после чего ее лишили водительских прав бессрочно, однако Багдасарян продолжает водить машину.

Процесс задержания пожизненно лишенной водительских прав Мары Багдасарян сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных на телеканале РЕН ТВ , можно видеть, как в районе Ленинградского проспекта паркуется Mercedes. К машине подходят сотрудники ДПС и просят водителя показать документы, после чего из автомобиля выходит Багдасарян.

Напомним, что Мара Багдасарян была одной из фигуранткой нашумевшей истории про «лихачей на Gelandewagen». Также ее задерживали за другие нарушения, выписывали многочисленные штрафы и отправляли на обязательные работы. В 2017 году у девушки была диагностирована эпилепсия, после чего ее лишили водительских прав бессрочно, однако Багдасарян продолжает водить машину без прав.

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