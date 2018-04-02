В центре мегаполиса грузовой автомобиль врезался в иномарку

В центре Новосибирска в минувшее воскресенье, 1 апреля, грузовик протаранил Тойоту . Об этом сообщает группа «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».

Вечером 1 апреля на улице Писарева в 6 вечера большегруз MAN врезался в автомобиль Toyota Crown . Оба автомобиля следовали по улице Писарева друг за другом. Легковой автомобиль остановился на светофоре неподалеку от дома №80, а грузовик тем временем врезался в заднюю часть седана.

Водитель бетономешалки сообщил, он во время ДТП непродолжительное время сидел в своем мобильном телефоне, а затем не успел нажать по тормозам и допустил столкновение с Тойотой.

К счастью, в автоаварии никто не пострадал. Сейчас выясняются подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.