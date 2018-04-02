Ещё
В центре мегаполиса грузовой автомобиль врезался в иномарку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре мегаполиса грузовой автомобиль врезался в иномарку 

АиФ-Новосибирск 2 апреля 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
В центре Новосибирска в минувшее воскресенье, 1 апреля, грузовик протаранил Тойоту. Об этом сообщает группа «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».
Вечером 1 апреля на улице Писарева в 6 вечера большегруз MAN врезался в автомобиль Toyota Crown. Оба автомобиля следовали по улице Писарева друг за другом. Легковой автомобиль остановился на светофоре неподалеку от дома №80, а грузовик тем временем врезался в заднюю часть седана.
Водитель бетономешалки сообщил, он во время ДТП непродолжительное время сидел в своем мобильном телефоне, а затем не успел нажать по тормозам и допустил столкновение с Тойотой.
К счастью, в автоаварии никто не пострадал. Сейчас выясняются подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В мегаполисе столкнулись трамвай №13 и иномарка У магазина Кристалл в Левобережье мегаполиса столкнулось два автобуса По дороге из Новосибирска в Барнаул в автоаварии пострадали люди
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газель» впервые проехала под надписью «Газель не проедет»26
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей74
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем254
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение