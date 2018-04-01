Водитель грузовика протаранил «Тойоту» в центре Новосибирска

Сегодня вечером на улице Писарева произошла авария с участием грузовика MAN и легковушки Toyota Crown

По информация службы аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, автомобили двигались друг за другом по улице Писарева.

«Toyota остановилась на запрещающий сигнал светофора у дома [по адресу] Писарева, 80 и почувствовала удар в заднюю часть автомобиля», — сообщает «Автоспас».

Как сообщают аваркомы, водитель грузовика объяснил столкновение тем, что не успел затормозить из-за того, что ненадолго заглянул в телефон. Пострадавших нет.

Сегодня вечером в Первомайском районе пенсионер за рулём Toyota выезжал с заправки недалеко от микрорайона «Весенний» и попал в тройное ДТП. Свою вину мужчина не признал.