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«Вылетела на встречку»: автомобилистка на «Дэу» спровоцировала ДТП на Красноглинском шоссе
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«Вылетела на встречку»: автомобилистка на «Дэу» спровоцировала ДТП на Красноглинском шоссе 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 1 апреля, на Красноглинском шоссе в Самаре столкнулись три машины. Виновницей сотрудницы ГИБДД называют 36-летнюю женщину, которая управляла автомобилем «Дэу» и выехала на встречку. Последствия аварии снял на видео очевидец.
«Дэу» вылетела на встречку
— Авария произошла в 11:20. Автомобилистка ехала со стороны поселка Управленческий. Она не выбрала безопасную скорость движения в условиях снегопада. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с «Ладой-Грантой». Ей управлял мужчина 1989 года рождения. После этого «Гранта» столкнулись с «Фордом», — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в отечественной легковушке. Ее доставили в больницу.
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