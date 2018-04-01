«Вылетела на встречку»: автомобилистка на «Дэу» спровоцировала ДТП на Красноглинском шоссе

В воскресенье, 1 апреля, на Красноглинском шоссе в Самаре столкнулись три машины. Виновницей сотрудницы ГИБДД называют 36-летнюю женщину, которая управляла автомобилем «Дэу» и выехала на встречку. Последствия аварии снял на видео очевидец. «Дэу» вылетела на встречку — Авария произошла в 11:20. Автомобилистка ехала со стороны поселка Управленческий. Она не выбрала безопасную скорость движения в условиях снегопада. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с «Ладой-Грантой». Ей управлял мужчина 1989 года рождения. После этого «Гранта» столкнулись с «Фордом» , — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в отечественной легковушке. Ее доставили в больницу.