Мост через Мещерское озеро закрыли на ремонт в Нижнем Новгороде

Капитальный ремонт переправы через Мещерское озеро начат в Нижнем Новгороде. Работы продлятся до 18 мая. Об этом сообщают в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

Другой мост через водоем, расположенный рядом со школой № 176, открыт для прохожих. К ремонту переправы рядом с ФОКом «Мещерский» привлечена нижегородская компания ООО «Виадук».

Как отмечают в администрации Нижнего Новгорода, данный ремонт плановый. До 18 мая будут приведены в порядок покрытие моста, шкафная стенка (опора сооружения), конструкции надземного перехода будут окрашены.

Напомним, что нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.

Фото: vk.com