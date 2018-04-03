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Мост через Мещерское озеро закрыли на ремонт в Нижнем Новгороде
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Мост через Мещерское озеро закрыли на ремонт в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 56 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Капитальный ремонт переправы через Мещерское озеро начат в Нижнем Новгороде. Работы продлятся до 18 мая. Об этом сообщают в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Другой мост через водоем, расположенный рядом со школой № 176, открыт для прохожих. К ремонту переправы рядом с ФОКом «Мещерский» привлечена нижегородская компания ООО «Виадук».
Как отмечают в администрации Нижнего Новгорода, данный ремонт плановый. До 18 мая будут приведены в порядок покрытие моста, шкафная стенка (опора сооружения), конструкции надземного перехода будут окрашены.
Напомним, что нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.
Фото: vk.com
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