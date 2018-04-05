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Ремонт дорог в Нижнем Новгороде стартует с 18 апреля
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Ремонт дорог в Нижнем Новгороде стартует с 18 апреля 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подрядные организации готовы приступить к ремонтным работам на дорогах Нижнего Новгорода с 18 апреля, сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего города.
В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать городские магистрали общей протяженностью 38 километров — это 32 улицы города с общей площадью афальтового полотна 627,5 тысяч квадратных метров.
Как отметили в департаменте, сейчас ход работ согласовывается с подрядными организациями. Для того, чтобы свести к минимуму неудобства для горожан, в дневное время рабочие будут преимущественно только менять бордюры. Максимальный объем работ (снятие старого и укладка нового асфальтового покрытия) будет проводиться по ночам, когда интенсивность транспортного потока спадет.
Напомним, в 2018 году наибольший объем работ запланирован в Сормовском районе. Там будет отремонтировано 13 улиц, среди которых такие крупные транспортные артерии, как улицы Коминтерна (от ул. 50 лет Победы до ул. Свободы, а также от кольцевой развязки ул. Коминтерна -Бурнаковская до пересечения ул. 50 лет Победы-Коминтерна), Кима (от ул. Хальзовской до ул. Ясной), Землячки, Культуры (от ул. Коминтерна до ул. Федосеенко, включая тротуар вдоль трамвайной линии), Федосеенко, Караблестроителей, Хальзовская, Ужгородская и Ясная.
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