На Готвальда лоб в лоб столкнулись две иномарки: водители спорят, кто виноват

Сегодня поздно вечером на перекрестке улиц Готвальда и Одинарки друг в друга влетели две машины, Mitsubishi Lancer и Chevrole Niva. От удара передние части обеих машин оказались полностью разбиты. Водители автомобилей спорят, кто виноват.

Водитель Mitsubishi рассказал Е1.RU, что ехал по Готвальда, а, когда все машины остановились, пропуская его, он начал поворачивать на улицу Одинарку. И в этот момент на перекресток вылетел Chevrole.

Но у второго участника ДТП другое мнение, он говорит, что ехал на свой зеленый свет, и Mitsubishi ему не уступил.