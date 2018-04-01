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Сотрудники дорожной инспекции отметили юбилей
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Сотрудники дорожной инспекции отметили юбилей 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Культурном центре столичной полиции чествовали сотрудников ГИБДД Центрального округа. Корреспондент «ВМ» поздравил полицейских с 20-летием подразделения.
В фойе развернута выставка фотографий, на которых зафиксирована практически вся двадцатилетняя история Дорожно-патрульной службы округа. Ветераны разглядывают старые фото, узнают себя и коллег.
Торжественная часть началась с поздравления начальника ГИБДД столичной полиции генерал-майора Виктора Коваленко. В самом начале своей карьеры он служил в этом подразделении простым дежурным.
— Центральный округ Москвы — самый тяжелый, — считает генерал-майор Коваленко. — Хотя сотрудники обслуживают шесть процентов территории столицы. Но именно здесь сосредоточены все важнейшие органы власти, проходят практически все общественно-политические мероприятия, на охране которых работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Причем коллеги из других округов отмечают сложность работы на этом непростом участке. Мы даже вывели формулу: один сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления внутренних дел Центрального административного округа заменяет троих из другого.
Лучших полицейских и ветеранов подразделения наградили почетными грамотами. На сцену выходит Дмитрий Озорнов. Он недавно задержал преступника по горячим следам. Полицейский дежурил на избирательном участке во время выборов президента России, когда к нему обратился мужчина и сообщил, что на улице грабят женщину.
Инспектор ГИБДД не раздумывая побежал к месту происшествия, увидел конфликт: мужчина вырывал у женщины сумку. Грабитель тут же был задержан и доставлен в отдел полиции.
— Я не совершил героического поступка, — считает Дмитрий Озорнов. — Спасибо неравнодушным горожанам, которые помогают полицейским в раскрытии преступлений.
Награды удостоилась и майор полиции Елена Муравская. Она проводит большую пропагандистскую работу в школах, читает лекции ученикам о Правилах дорожного движения, проводит различные соревнования по безопасности дорожного движения. И именно благодаря этой работе в последние несколько лет снизилось число ДТП с участием несовершеннолетних.
— В Центральном округе столицы действует несколько отрядов юных инспекторов движения, — делится Елена Муравская. — Между школами мы проводим соревнования, в которых ребята демонстрируют езду по специальным трассам.
Акцент, разумеется, делается на безопасности.
Чествовали на мероприятии и ветеранов. Один из них — Вячеслав Чернов. А несколько десятков лет назад его фото украшало одну из книг Сергея Михалкова «Дядя Степа».
— Ветераны даже на пенсии остаются в строю и делятся опытом с молодыми сотрудниками, — рассказывает Чернов.
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