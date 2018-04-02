Страшное ДТП в Нижнем Новгороде, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли в автомобильной аварии в Нижнем Новгороде. ДТП случилось на Мызинском мосту. Сообщается, что водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в Volvo

«Водитель Volvo — мужчина 1975 г.р. — и пассажир BMW погибли. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести», — приводит сообщение заместителя начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Мацкевича РИА «Новости»

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее «СП» сообщала о смертельном ДТП в Рязанской области. Там пассажирский автобус на полной скорости врезался в столб. В результате случившегося серьёзные травмы получили восемь граждан Киргизии, которые находились в этом автобусе. Все они были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.

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