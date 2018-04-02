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Страшное ДТП в Нижнем Новгороде, есть погибшие и пострадавшие
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Страшное ДТП в Нижнем Новгороде, есть погибшие и пострадавшие 

Свободная пресса 9 часов назад
Фото: В городе N
Два человека погибли в автомобильной аварии в Нижнем Новгороде. ДТП случилось на Мызинском мосту. Сообщается, что водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в Volvo.
«Водитель Volvo — мужчина 1975 г.р. — и пассажир BMW погибли. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести», — приводит сообщение заместителя начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Мацкевича РИА «Новости».
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Ранее «СП» сообщала о смертельном ДТП в Рязанской области. Там пассажирский автобус на полной скорости врезался в столб. В результате случившегося серьёзные травмы получили восемь граждан Киргизии, которые находились в этом автобусе. Все они были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии.
Новости о ДТП: В Польше в ДТП попал автобус с российскими туристами
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