«Что ж ты творишь?»: приморцы обратились к пожилому водителю Lexus

Жители Приморья через соцсеть Instagram обратились к пожилому водителю автомобиля Lexus , который едва не спровоцировал тяжелую аварию в пригороде Владивостока, сообщает PRIMPRESS.

«Серебристый лексус (госномер). Что ж ты творишь? Только что чудом не ушли в леера из-за тебя! А в машине двое детей! Пожилой человек причем, не стыдно?! Правил вообще не соблюдает! Подрезает всех, поворотники не показывает. Как так можно?», — написали приморцы в сообществе dpscontrol.

В комментариях к посту мнения по поводу этого случая разделились. Одни пользователи не увидели в этом ничего необычного («Это же «Лексус», ему можно»), другие осудили действия водителя и посоветовали в следующий раз заявлять на него в ГИБДД

Кто-то из подписчиков предположил, что автомобилист был пьян. Однако автор сообщения эту информацию опровергла.

«Человек был трезв. Ехал примерно с нашей скоростью (70-80), ехал так, будто на дороге он один. Чуть позже мы его обогнали, так как он не особо торопился. Просто человеку пофигу на всех. Не хочу желать ему зла, но хочу, чтобы на дороге было безопасно», — отметила женщина.

