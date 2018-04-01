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Компания Beijing Benz отзовет автомобили из-за дефектных подушек безопасности
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Компания Beijing Benz отзовет автомобили из-за дефектных подушек безопасности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — Компания Beijing Benz Automotive отзовет 4152 автомобиля Chrysler 300C в Китае из-за дефектных подушек безопасности. Об этом сообщило Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР.
Отзываться будут автомобили Chrysler 300C модификаций 2006 и 2007 годов, произведенные в период с 11 сентября 2006 года по 16 апреля 2008 года, сообщило управление.
Подушки безопасности, размещенные напротив передних сидений автомобилей, могут неправильно срабатывать при раскрытии, вызывая поломку газогенераторов и создавая риски для безопасности водителей и пассажиров, добавило управление.
Производитель осуществит бесплатную замену газогенераторов подушек безопасности в соответствующих автомобилях.
Отзыв автомобилей начнется 18 июня. —0—
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