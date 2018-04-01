Компания Beijing Benz отзовет автомобили из-за дефектных подушек безопасности

Пекин, 1 апреля / Синьхуа / — Компания Beijing Benz Automotive отзовет 4152 автомобиля Chrysler 300C в Китае из-за дефектных подушек безопасности. Об этом сообщило Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

Отзываться будут автомобили Chrysler 300C модификаций 2006 и 2007 годов, произведенные в период с 11 сентября 2006 года по 16 апреля 2008 года, сообщило управление.

Подушки безопасности, размещенные напротив передних сидений автомобилей, могут неправильно срабатывать при раскрытии, вызывая поломку газогенераторов и создавая риски для безопасности водителей и пассажиров, добавило управление.

Производитель осуществит бесплатную замену газогенераторов подушек безопасности в соответствующих автомобилях.

Отзыв автомобилей начнется 18 июня. —0—