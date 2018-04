В Сети показали, что натворил водитель Prado во Владивостоке 

Приморские интернет-пользователи обсуждают видео тяжелой аварии во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

В результате удара автомобиль неотложки получил серьезные повреждения и тут же вышел из строя. Травмы получила фельдшер, находившаяся в скорой. Обстоятельства аварии уточняются.

