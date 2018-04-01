В Сети показали, что натворил водитель Prado во Владивостоке

Приморские интернет-пользователи обсуждают видео тяжелой аварии во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. ДТП произошло накануне в районе Океанского проспекта. По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado решил повернуть налево с крайней правой полосы и зацепил машину скорой помощи, которая двигалась в том же направлении. В результате удара автомобиль неотложки получил серьезные повреждения и тут же вышел из строя. Травмы получила фельдшер, находившаяся в скорой. Обстоятельства аварии уточняются. A post shared by Автопатруль Приморских Дорог (@avtopatrul_prim) on Apr 1, 2018 at 1:18am PDT A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Apr 1, 2018 at 12:12am PDT