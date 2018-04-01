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В результате столкновения двух иномарок на «Волгоградке» пострадал человек
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В результате столкновения двух иномарок на «Волгоградке» пострадал человек 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В результате столкновения двух автомобилей на Волгоградском проспекте пострадал один человек. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«В районе д. 145 на Волгоградском проспекте столкнулись два легковых автомобиля — Mitsubishi и Mazda. В результате ДТП травмы получил один человек», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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