В результате столкновения двух автомобилей на Волгоградском проспекте пострадал один человек. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«В районе д. 145 на Волгоградском проспекте столкнулись два легковых автомобиля — Mitsubishi и Mazda. В результате ДТП травмы получил один человек», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение В результате столкновения двух иномарок на «Волгоградке» пострадал человек появились сначала на Москва Меняется.