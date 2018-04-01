В результате столкновения двух иномарок на «Волгоградке» пострадал человек

В результате столкновения двух автомобилей на Волгоградском проспекте пострадал один человек. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«В районе д. 145 на Волгоградском проспекте столкнулись два легковых автомобиля — Mitsubishi Mazda . В результате ДТП травмы получил один человек», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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