Два человека погибли в ДТП в Ставрополье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае 1 апреля погибли два человека. Еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших — трое детей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу краевого управления ГИБДД

По данным Госавтоинспекции, около 22:20 водитель автомобиля «Калина» выехал на полосу встречного движения в Изобильненском районе Ставрополья. В этом месте обгон запрещен. В результате маневра произошло столкновение с иномаркой Nissan , двигавшейся во встречном направлении, пишет агентство.

Водитель «Калины» погиб в аварии, а его пассажир умер в больнице. Двое взрослых, находившихся на передних сиденьях Nissan, госпитализированы с серьезными травмами.

В иномарке также ехали трое детей — 2,5 года, 6 и 8 лет. Самый младший избежал серьезных травм, поскольку находился в детском кресле. Все они также находятся в больнице.

Столкновение рейсового автобуса «Кисловодск — Сочи» с грузовиком в Ставропольском крае произошло 31 марта. Причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя пассажирского транспортного средства.