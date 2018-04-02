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Два человека погибли в ДТП в Ставрополье
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Два человека погибли в ДТП в Ставрополье 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае 1 апреля погибли два человека. Еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших — трое детей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу краевого управления ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, около 22:20 водитель автомобиля «Калина» выехал на полосу встречного движения в Изобильненском районе Ставрополья. В этом месте обгон запрещен. В результате маневра произошло столкновение с иномаркой Nissan, двигавшейся во встречном направлении, пишет агентство.
Водитель «Калины» погиб в аварии, а его пассажир умер в больнице. Двое взрослых, находившихся на передних сиденьях Nissan, госпитализированы с серьезными травмами.
В иномарке также ехали трое детей — 2,5 года, 6 и 8 лет. Самый младший избежал серьезных травм, поскольку находился в детском кресле. Все они также находятся в больнице.
Столкновение рейсового автобуса «Кисловодск — Сочи» с грузовиком в Ставропольском крае произошло 31 марта. Причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя пассажирского транспортного средства.
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