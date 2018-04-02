При столкновении двух легковушек на Ставрополье погибли два человека

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

"В 22.20 мск в Изобильненском районе водитель автомобиля «Калина», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «обгон запрещен», где допустил столкновение с автомобилем Nissan , который двигался во встречном направлении", — рассказали в ведомстве.

Водитель «Калины» погиб на месте, его пассажир скончался в больнице. Водитель и пассажир автомобиля Nissan с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Также госпитализированы трое детей в возрасте 2,5 года, 6 лет и 8 лет.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства аварии.