Ещё
При столкновении двух легковушек на Ставрополье погибли два человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

При столкновении двух легковушек на Ставрополье погибли два человека 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
"В 22.20 мск в Изобильненском районе водитель автомобиля «Калина», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака «обгон запрещен», где допустил столкновение с автомобилем Nissan, который двигался во встречном направлении", — рассказали в ведомстве.
Водитель «Калины» погиб на месте, его пассажир скончался в больнице. Водитель и пассажир автомобиля Nissan с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Также госпитализированы трое детей в возрасте 2,5 года, 6 лет и 8 лет.
Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства аварии.
Газета.Ru: последние новости
В посольстве России в Киеве опровергли опьянение попавшего в ДТП дипломата В Бангладеш в аварии с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены Под Рязанью восемь иностранцев попали в больницу, протаранив столб
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не до шуток: автомобили дорожают с 1 апреля76
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов86
Разрешить тонировку
Названы лучшие и худшие немецкие автомобили
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение