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Автоавария в Воронежской области: три человека погибли, еще трое пострадали
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Автоавария в Воронежской области: три человека погибли, еще трое пострадали 

Вести.Ru 19 минут назад
В воскресенье, 1 апреля, около 20:35 по московскому времени в Воронежской области на трассе Курск — Саратов произошла авария, в которой три человека погибли и трое были ранены. Как уточнили представители Главного управления региональной полиции, на дороге столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.
По предварительной информации, столкновение произошло после выезда одной автомашины на встречную полосу. В итоге пожилые мужчина и женщина, которые ехали в качестве пассажиров в Hyundai скончались на месте от полученных травм. Также погиб водитель Kiа, передает ТАСС. Еще три человека, находившиеся в автомобилях в момент ДТП, получили травмы различной степени тяжести. После столкновения одна машина загорелась.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего и уточняют личности погибших.
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