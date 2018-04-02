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Густой туман окутал вечерний Владивосток
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Густой туман окутал вечерний Владивосток 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Горожане любовались вечерней красотой.
Удивительно густой туман наблюдали жители краевого центра вечером, 2 апреля. Из окон едва ли видны соседние дома, а дальше все в белой вуали. Атмосферное явление традиционно привлекло фотографов, которые с удовольствием пользуются возможностью сделать красивые снимки окутанного туманом города.
По информации Примгидромета, во Владивостоке с восьми вечера 02.04.2018 до восьми вечера 03.04.2018 ночью возможны небольшие осадки, днём — без осадков. Температура воздуха днем — 0…2°С, а ночью 8…10°С.
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