Густой туман окутал вечерний Владивосток

Горожане любовались вечерней красотой.

Удивительно густой туман наблюдали жители краевого центра вечером, 2 апреля. Из окон едва ли видны соседние дома, а дальше все в белой вуали. Атмосферное явление традиционно привлекло фотографов, которые с удовольствием пользуются возможностью сделать красивые снимки окутанного туманом города.

По информации Примгидромета, во Владивостоке с восьми вечера 02.04.2018 до восьми вечера 03.04.2018 ночью возможны небольшие осадки, днём — без осадков. Температура воздуха днем — 0…2°С, а ночью 8…10°С.

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