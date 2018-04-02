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В ДТП на Кубе один человек погиб и более 20 получили ранения
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В ДТП на Кубе один человек погиб и более 20 получили ранения 

Вести.Ru 1 час назад
В восточной кубинской провинции Сантьяго-де-Куба один человек погиб и 21 получил ранения в результате крупной автомобильной аварии. О происшествии сообщили в воскресенье, 1 апреля, местные СМИ.
Как уточняется, среди пострадавших — девять детей. ДТП произошло на одной из главных автомагистралей страны. Водитель грузовика, перевозившего людей, не справился с управлением, в результате чего автомобиль, вылетев с трассы, упал в овраг.
Всех пострадавших госпитализировали в местные больницы. Врачи оценивают состояние одного ребенка как тяжелое, передает ТАСС.
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