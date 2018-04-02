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По дороге из Новосибирска в Барнаул в автоаварии пострадали люди
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По дороге из Новосибирска в Барнаул в автоаварии пострадали люди 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области на трассе из Новосибирска в Барнаул произошло столкновения легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло минувшим вечером, в воскресенье, 1 апреля.
Очевидцы сообщают, что на трассе Р256 «Чуйский тракт» легковой автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он совершил столкновение с небольшим грузовиком. Сообщается, что в результате автоаварии пострадали люди.
Происшествие случилось за Искитимом, не доезжая Черепаново. На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи, а также полицейские. Причины и подробности ДТП выясняются.
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