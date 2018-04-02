На трассе в Бурятии УАЗ протаранил иномарку. Есть пострадавшие

ДТП произошло накануне вечером на 321 км автотрассы «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 53-летний водитель УАЗ-452 не предоставил преимущества в движении и врезался в автомобиль Toyota RAV4. В результате в аварии пострадали водитель УАЗа и пассажирка иномарки. Девочку-подростка и нарушителя доставили в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД республики. Известно, что за минувшие сутки на территории Бурятии произошло тридцать аварий с механическими повреждениями автомобилей. Кроме того, выявлено 610 нарушений ПДД. Фото: pixabay.com.