Выехавший на встречку грузовик устроил аварию на трассе: три человека в больнице

Вечером 1 апреля три человека пострадали в аварии с грузовой «Газелью» и « Тойотой Марк 2» на Чуйском тракте в Новосибирской области.

«Они все доставлены в больницу», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Авария произошла в 19:45 на 67-м километре трассы Р256 в Искитимском районе. Как пояснили в Госавтоинспекции, 45-летний водитель ГАЗ-3302 ехал со стороны Черепаново в направлении Новосибирска. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной «Тойотой Марк 2» с 32-летней женщиной за рулём.

В ГИБДД уточнили, что оба водителя были трезвыми.

Травмы в ДТП получили три человека. Водитель грузовика и 34-летний пассажир «Тойоты» попали в больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. У 32-летнего пассажира «Газели» врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, также он порезал лоб.