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Виновник ДТП «ненадолго» отвлекся на телефон
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Виновник ДТП «ненадолго» отвлекся на телефон 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ДТП произошло 1 апреля в 18.20, сообщает «Автоспас». MAN и Toyota Crown двигались друз за другом по улице Писарева в Центральном районе. Легковушка остановилась на запрещающий сигнал светофора и получила сильный удар сзади.
Как пояснил водитель MAN, он ненадолго заглянул в телефон и не успел затормозить. Потерянных секунд не хватило, и столкновение стало неизбежным.
В аварии никто не пострадал, однако седан от удара практически лишился багажника. «Вот это хэтчбек получился», — грустно пошутил один из комментаторов.
Увлеченность гаджетами порой приводит их владельцев к скверным последствиям. В сентябре 2017 года женщина-водитель наехала на школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Новосибирске. Очевидцы сообщают, что в момент аварии автоледи смотрела в свой телефон.
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