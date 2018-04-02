Виновник ДТП «ненадолго» отвлекся на телефон

ДТП произошло 1 апреля в 18.20, сообщает «Автоспас». MAN и Toyota Crown двигались друз за другом по улице Писарева в Центральном районе. Легковушка остановилась на запрещающий сигнал светофора и получила сильный удар сзади.

Как пояснил водитель MAN, он ненадолго заглянул в телефон и не успел затормозить. Потерянных секунд не хватило, и столкновение стало неизбежным.

В аварии никто не пострадал, однако седан от удара практически лишился багажника. «Вот это хэтчбек получился», — грустно пошутил один из комментаторов.

Увлеченность гаджетами порой приводит их владельцев к скверным последствиям. В сентябре 2017 года женщина-водитель наехала на школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Новосибирске. Очевидцы сообщают, что в момент аварии автоледи смотрела в свой телефон.