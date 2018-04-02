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В этом году цены на автомобили могут вырасти на 15% — эксперты
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В этом году цены на автомобили могут вырасти на 15% — эксперты 

Primpress 30 минут назад
Фото: Primpress
Накануне, 1 апреля, в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили. В связи с этим специалисты предполагают, что в 2018 году цены на автомобили вырастут на 15%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Автостат».
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