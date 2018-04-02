В этом году цены на автомобили могут вырасти на 15% — эксперты

Накануне, 1 апреля, в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили. В связи с этим специалисты предполагают, что в 2018 году цены на автомобили вырастут на 15%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Автостат».