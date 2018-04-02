В Самаре оставлен в силе приговор кинологу, бросившей кошку под машину

В Самаре Кировский районный суд оставил без изменения приговор мирового судьи сотруднице кинологической службы, которая убила беременную кошку, бросив ее под машину, сообщает progorodsamara.ru.

Напомним, в октябре 2016 года на улице Олимпийской в Самаре, женщина— кинолог в присутствии детей, бросила кошку под колеса машины. После этого животное отползло в ближайшие кусты. Травмированное животное отвезли в клинику, где ветеринары выяснили, что она получила множественные переломы и, у нее произошло прерывание беременности. Полученные травмы оказались слишком серьезными, поэтому кошку решили усыпить.

Решением мирового судьи Кировского района Самары женщина была признана виновной в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, и приговорена к штрафу 20 тысяч рублей.

Кинолог не согласилась с приговором и подала апелляцию с требованием его отменить, мотивируя это тем, что она бросила кошку в кусты и не могла предполагать, что та выбежит на проезжую часть и попадет под колеса проезжающей мимо машины, кроме того, кошка была найдена спустя несколько часов после происшествия и за это время могла получить травмы от третьих лиц Однако слова кинолога не совпадали с показаниями нескольких свидетелей, подтвердивших, что кошка попала под колеса проезжающего автомобиля, получила повреждения и от удара отскочила в кусты в результате действий кинолога.

В итоге суд отклонил апелляционную жалобу кинолога — женщине все же придётся заплатить штраф.