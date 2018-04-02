Забор спас жизнь жителям Ростовской области

В Батайске в ночь на 1 апреля забор одного из частных домов спас жизнь его жителям. Об этом сообщает сетевое издание «Блокнот-Ростов». В ограждение на полной скорости врезался грузовик, водитель которого не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

«Массивный транспорт мог бы с легкостью проломить и стену дома, но забор спас жильцов от катастрофы. От страшного удара кирпичный столб развалился на куски. а деревянный пролет ограждения сломался в нескольких местах и выгнулся в сторону дома», — сообщает издание.