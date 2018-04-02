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Забор спас жизнь жителям Ростовской области
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Забор спас жизнь жителям Ростовской области 

Деловое сообщество 8 часов назад
В Батайске в ночь на 1 апреля забор одного из частных домов спас жизнь его жителям. Об этом сообщает сетевое издание «Блокнот-Ростов». В ограждение на полной скорости врезался грузовик, водитель которого не справился с управлением и вылетел с проезжей части.
«Массивный транспорт мог бы с легкостью проломить и стену дома, но забор спас жильцов от катастрофы. От страшного удара кирпичный столб развалился на куски. а деревянный пролет ограждения сломался в нескольких местах и выгнулся в сторону дома», — сообщает издание.
Тем не менее, виновник инцидента не стал дожидаться инспекторов ГИБДД, а ретировался на разломанном грузовике в неизвестном направлении. По мнению жителей пострадавшего дома, он был нетрезв. Теперь его поисками будут заниматься для того, чтобы решить вопрос с возмещением ущерба пострадавшей ограды.
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