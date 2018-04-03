Любители пьяной езды продолжают садиться за руль в Приморье

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 176 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из них 99 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования, а 8 правонарушителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Все эти водители привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано шесть ДТП, виновниками которых стали пьяные водители. В результате аварий травмы получили семь человек. Автоаварии произошли в Спасском, Находкинском городских округах, а также Партизанском и Михайловском районах.

Так, 28 марта в Находке водитель, управлявший легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал автоаварию. Автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Правонарушитель не пострадал, в то время как водитель и пассажир встречного автомобиля получили травмы головы и грудной клетки.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.