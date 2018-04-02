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Самосвал с камнем опрокинулся в Петрозаводске (видео)
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Самосвал с камнем опрокинулся в Петрозаводске (видео) 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Петрозаводск говорит
ДТП произошло на Лесном проспекте в Карельской столице.
Авария с участием самосвала, груженного камнем, произошла на Лесном проспекте, в районе пересечения с Ругозерским переулком в воскресенье, 1 апреля, в 15:16, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
Грузовой автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны улицы Чапаева. Уходя от столкновения со стоящими перед регулируемым пешеходным переходом автомобилями, водитель самосвала выехал вправо за пределы дорожного полотна и наехал на снежный бруствер, после чего многотонная машина опрокинулась на левый борт. Содержимое кузова самосвала высыпалось на проезжую часть. Движение по Лесному проспекту в сторону Пятого посёлка оказалась заблокировано.
По материалам: ptzgovorit.ru
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