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Молодая мать и ребёнок разбились, выпав из окна пятиэтажки в Сясьстрое
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Молодая мать и ребёнок разбились, выпав из окна пятиэтажки в Сясьстрое 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Как сообщают правоохранительные органы, инцидент произошёл поздно вечером 1 апреля. В полицию Сясьстроя обратились обеспокоенные очевидцы, которые заметили, как с пятого этажа одного из домов кто-то выпал.
Когда наряд полиции и карета скорой помощи оказались на месте происшествия на улице Космонавтов, стало ясно, что жертвами падения стали молодая мать и полуторамесячный младенец. Ребёнок скончался на месте от полученных травм, а мать, которую госпитализировали в больницу, умерла после тщетных попыток медиков спасти её.
По имеющимся у правоохранителей данным, женщина во время беременности испытывала проблемы с психикой и обращалась за соответствующей помощью к специалистам. Она родилась в Волхове, а проживала в Сясьстрое с ребёнком в квартире 40-летнего сожителя, который, как рассказали соседи, появлялся крайне редко.
При осмотре квартиры никаких следов борьбы обнаружено не было, дверь, которая ведёт на балкон, была открыта. При этом в помещении было не убрано и темно. Начато расследование, которое установит истинные причины произошедшего.
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