Пять человек пострадали в ДТП с «ГАЗелью» и иномаркой в Ростове-на-Дону

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием «ГАЗели» и иномарки в Ростове-на-Дону.

Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел 1 апреля около 0.30 на пересечении улиц Оганова и Таганрогской.

По предварительным данным, «ГАЗель», водитель которой не убедился в безопасности маневра при повороте налево, врезалась в легковой автомобиль Hyundai

В результате столкновения пять человек, находившихся в салоне иномарки, получили травмы. Двое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.