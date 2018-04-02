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Пять человек пострадали в ДТП с «ГАЗелью» и иномаркой в Ростове-на-Дону
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Пять человек пострадали в ДТП с «ГАЗелью» и иномаркой в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 7 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Пять человек пострадали в результате ДТП с участием «ГАЗели» и иномарки в Ростове-на-Дону.
Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел 1 апреля около 0.30 на пересечении улиц Оганова и Таганрогской.
По предварительным данным, «ГАЗель», водитель которой не убедился в безопасности маневра при повороте налево, врезалась в легковой автомобиль Hyundai.
В результате столкновения пять человек, находившихся в салоне иномарки, получили травмы. Двое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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 Ещё 2 источника 
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