Фельдшер пострадала в ДТП с участием автомобиля реанимации и иномарки во Владивостоке

Во Владивостоке в районе Океанского проспекта внедорожник Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с автомобилем реанимации. В результате аварии фельдшер скорой помощи получила сотрясение головного мозга. Ее направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу регионального УМВД. По данным издания, водитель внедорожника не уступил дорогу автомобилю реанимации. Стаж вождения 58-летнего водителя иномарки составил 21 год. В этом году за нарушение ПДД он к ответственности не привлекался.