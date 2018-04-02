Снег и лёд: понедельничное утро в Челябинске омрачили аварии на скользких дорогах 

В течение часа утром понедельника, 2 апреля, в Челябинске произошло сразу несколько серьёзных аварий.
Автомобилистка на Ford врезалась в электроопору и уткнулась в гараж
Около 07:35 на автодороге «Меридиан» в районе улицы Либединского женщина за рулём Ford Fusion выехала с дороги и врезалась в электроопору. Как рассказали очевидцы происшествия, на место выезжала карета скорой помощи. По данным ГИБДД города, серьёзных травм в ДТП никто не получил.
На Бродокалмакском тракте с 7 до 8 часов произошло сразу три аварии.
— Недалеко от моста, в районе ТЭЦ, столкнулись Nissan и Opel, — уточнили в ГИБДД. — У дома № 1/14 в столкновении сошлись сразу три машины — Opel, «Нива» и Audi. А у дома № 8 — Daewoo, Renault и Volkswagen.
На одно из ДТП выезжали медики
Первые две аварии обошлись без пострадавших. В столкновении Daewoo, Renault и Volkswagen, по предварительной информации, есть раненый. На месте работают сотрудники ГИБДД — устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Автомобилисты, чей путь лежит сегодня через Бродокалмакский тракт, сообщают о серьёзном заторе на участке, где случились аварии.
Три аварии на скользком тракте