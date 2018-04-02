Снег и лёд: понедельничное утро в Челябинске омрачили аварии на скользких дорогах

В течение часа утром понедельника, 2 апреля, в Челябинске произошло сразу несколько серьёзных аварий.

Автомобилистка на Ford врезалась в электроопору и уткнулась в гараж

Около 07:35 на автодороге «Меридиан» в районе улицы Либединского женщина за рулём Ford Fusion выехала с дороги и врезалась в электроопору. Как рассказали очевидцы происшествия, на место выезжала карета скорой помощи. По данным ГИБДД города, серьёзных травм в ДТП никто не получил.

На Бродокалмакском тракте с 7 до 8 часов произошло сразу три аварии.

Volkswagen. — Недалеко от моста, в районе ТЭЦ, столкнулись Nissan Opel , — уточнили в ГИБДД . — У дома № 1/14 в столкновении сошлись сразу три машины — Opel, «Нива» и Audi . А у дома № 8 — Daewoo, Renault

На одно из ДТП выезжали медики

Первые две аварии обошлись без пострадавших. В столкновении Daewoo, Renault и Volkswagen, по предварительной информации, есть раненый. На месте работают сотрудники ГИБДД — устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Автомобилисты, чей путь лежит сегодня через Бродокалмакский тракт, сообщают о серьёзном заторе на участке, где случились аварии.

Три аварии на скользком тракте