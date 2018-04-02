Утренняя пробка мешает жителям Терновки и Спутника быстро добраться до центра

По данным сервиса Яндекс. Карты, утром на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.

На въезде в город небольшой затор образовался на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост. Также испытывают трудности автомобилисты на Стрельбищенской улице в районе пересечения с улицей Измайлова — средняя скорость движения на этом участке не превышает 7 км/ч.

Пробка скопилась в районе Центрального рынка — не удастся быстро проехать на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Стоят в пробке автомобилисты на улице Суворова при движении в сторону центра — затор образовался на перекрестке с Толстовским путепроводом.

Затруднено движение на улице Гагарина в направлении выезда из города. Пробка скопилась на пересечении с улицей Крупской.

Затор образовался на улице Максима Горького в районе пересечения с Московской улицей. По возможности ищите пути объезда.

Традиционная для утренних часов пробка образовалась на улице Терновского в сторону центра города. Затор начинается от пересечения с Ростовской улицей и тянется более чем на километр. Испытывают трудности автомобилисты и на прилегающих улицах — Петровской и Мясницкой, где скорость движения составляет 5-7 км/ч.