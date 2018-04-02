В Яр-Сале под колесами «Нивы» погибла женщина

За прошедшие выходные госавтоинспекторы зарегистрировали на Ямале 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и трое получили различные травмы. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружной госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло ночью 1 апреля в селе Яр-Сале Ямальского района. Водитель автомобиля «Нива» сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП от полученных травм женщина погибла. Как пояснили в ведомстве, по предварительным данным, погибшая была в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии они поскользнулась и упала на проезжую часть. Водитель не успел притормозить вовремя.

Напомним, еще одно ДТП произошло днем 1 апреля на автодороге Сургут — Салехард, участок Пуровск — Коротчаево. Там лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и КамАЗ. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку. Во время столкновения в легковой машине находились водитель и пассажир. Водитель погиб до приезда машины скорой помощи, пассажир доставлен в больницу.

Всего с начала года на ямальских дорогах произошло 1876 ДТП, в которых погибли 11 человек и 136 получили травмы, в их числе 18 детей.