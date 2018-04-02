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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие часы
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: ТВ Центр
Ветер с порывами до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы и до конца суток, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие часы с сохранением до конца суток 2 апреля в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовано парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать ПДД.
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