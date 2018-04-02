В МЧС предупредили костромичей об очень сильном ветре

Сегодня весь день и завтра с утра в Костроме и области ожидается сильный ветер, который может стать причиной неприятных происшествий, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Костромичи уже получили предупреждающие смс-сообщения от МЧС

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Из-за этого может быть нарушено электроснабжение, не исключено падение рекламных щитов, деревьев.

Горожан просят быть осторожными, стараться не ходить под большими деревьями и рекламными конструкциями. Если возникнут экстренные ситуации, нужно сообщить об этом в оперативные службы по номеру 01 и 101 с мобильного телефона или 112.