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В МЧС предупредили костромичей об очень сильном ветре
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В МЧС предупредили костромичей об очень сильном ветре 

k1news.ru 54 минуты назад
Фото: k1news.ru
Сегодня весь день и завтра с утра в Костроме и области ожидается сильный ветер, который может стать причиной неприятных происшествий, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Костромичи уже получили предупреждающие смс-сообщения от МЧС.
Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Из-за этого может быть нарушено электроснабжение, не исключено падение рекламных щитов, деревьев.
Горожан просят быть осторожными, стараться не ходить под большими деревьями и рекламными конструкциями. Если возникнут экстренные ситуации, нужно сообщить об этом в оперативные службы по номеру 01 и 101 с мобильного телефона или 112.
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