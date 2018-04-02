В Яр-Сале «Нива» насмерть сбил женщину

Два человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях на Ямале в воскресенье, 1 апреля.

В селе Яр-Сале Ямальского района автомобиль «Нива» насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла в первом часу ночи на улице Худи Сэроко. Пострадавшая получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.

В тот же день смертельное ДТП произошло на 572 километре трассы Сургут — Салехард. Здесь днем столкнулись ВАЗ и КАМАЗ. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.