Ещё
В Яр-Сале «Нива» насмерть сбил женщину
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Яр-Сале «Нива» насмерть сбил женщину 

Красный Север 7 часов назад
Фото: Красный Север
Два человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях на Ямале в воскресенье, 1 апреля.
В селе Яр-Сале Ямальского района автомобиль «Нива» насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла в первом часу ночи на улице Худи Сэроко. Пострадавшая получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.
В тот же день смертельное ДТП произошло на 572 километре трассы Сургут — Салехард. Здесь днем столкнулись ВАЗ и КАМАЗ. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.
Всего за прошедшие выходные на дорогах автономного округа произошло 39 ДТП, в которых два человека погибли, сообщает окружная Госавтоинспекция.
Красный Север: последние новости
Подробности и новые фото ДТП в Новом Уренгое, в котором сгорели Infiniti и УАЗ Ямальские водители надеются на фальшивки В Яр-Сале «Нива» насмерть сбил женщину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда206
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение