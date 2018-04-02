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Getz померился силой с Matiz. Все, кто ехал в Matiz, получили травмы
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Getz померился силой с Matiz. Все, кто ехал в Matiz, получили травмы 

Уральский меридиан 58 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Юргамышском районе столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, 30 марта около 20.30 часов 30-летняя автоледи, управляя автомобилем HYUNDAI Getz, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем DAEWOO MATIZ, под управлением 24-летнего молодого человека. В результате происшествия водитель DAEWOO MATIZ, пассажиры этого же автомобиля — мужчины 50 и 23 лет получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. В автомобиле HYUNDAI никто не пострадал.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В период с 30 марта по 1 апреля сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2359 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 44 водителя. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1320 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
Фото с сайта rusdtp.ru
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